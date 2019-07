Il terrore prende vita nel nuovo inquietante trailer di Scary Stories to Tell in the Dark

È grazie alla CBS Films che possiamo mostrarvi oggi il nuovo e inquietantissimo trailer ufficiale dell'atteso Scary Stories to Tell in the Dark, adattamento cinematografico dell'omonima serie di libri dell'orrore per ragazzi di Alvin Schwartz prodotta e curata per il grande schermo da Guillermo Del Toro.

A dirigere il progetto troveremo André Ovredal (Troll Hunter, Atopsy), che nell'orrore è cresciuto in modo interessante negli ultimi anni, tanto da guadagnarsi la fiducia di Del Toro, uno che di cinema horror ne sa un bel po'. Il film unirà diverse storie del terrore tratte dai romanzi di Schwartz e li unirà insieme in una cornice unica.



Scary Stories to Tell in the Dark è infatti ambientato nell'America de 1968. Lontana dai moti di cambiamento del paese se ne sta quieta la piccola cittadina di Mill Valley, sopra la quale grava ormai da generazioni l'ombra della famiglia Bellows. Proprio nella magione della famiglia, al limitare dei confini cittadini, la tormentata Sarah è riuscita a trasformare in storie del terrore la sua spaventosa vita, trascrivendo ogni racconto in un libro. La raccolta è poi riuscita a trascendere tutto ciò che c'è di normale, lasciando prendere vita a quelle storia dopo che vengono ritrovate da un gruppo di teenager dei nostri giorni.



Scary Storyes to Tell in the Dark uscirà nelle sale italiane il prossimo ottobre.