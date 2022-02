Terror on the Prairie: primo trailer per il ritorno di Gina Carano dopo le controversie

Daily Wire ha diffuso in streaming un primo teaser trailer di Terror on the Prairie, film western che ha per protagonista Gina Carano, di ritorno alla recitazione dopo il brusco licenziamento da The Mandalorian subito dalla Disney in seguito ad alcune dichiarazioni negazioniste postate sui social all'epoca delle elezioni politiche americane.

L'attrice aveva espresso più volte i suoi pareri negazionisti del COVID e le varie teorie complottiste, nelle scorse ore invece aveva condiviso sul suo profilo di TikTok una breve storia, in cui affermava che i membri e i simpatizzanti del partito repubblicano americano stavano subendo lo stesso trattamento degli ebrei durante la persecuzione nazista. Per tutta riposta, la Lucasfilm ha quindi fatto sapere che Gina Carano non ha più un contratto con loro, distanziandosi pubblicamente dai suoi commenti e licenziando l'attrice da The Mandalorian.

Terror On The Prairie è un film western che racconta la storia di una famiglia che nonostante le varie difficoltà decide di tenere alta la testa di fronte ad una gang di fuorilegge che nel Montana sta mettendo seriamente a rischio numerose fattorie. La pellicola uscirà nell'estate 2022 e conta nel cast altri nomi importanti: Nick Searcy, Rhys Becker, Donald "Cowboy" Cerrone, Heath Freeman, Tyler Fischer, Samaire Armstrong, Travis Mills, Matthias Hues, Izzy Marshall, Jeremy Gauna e Thomas White Eagle. Nella veste di protagonista ci sarà invece la Carano, che per l'occasione vestirà anche i panni di produttrice.

Nel cast c'è anche Gabriel-Kane Day-Lewis, figlio nato dalla relazione tra Daniel Day-Lewis e Isabelle Adjani. Non è ancora chiaro il ruolo che ricoprirà, ma si tratta sicuramente di un'aggiunta interessante al cast di un film come questo.

Tornando, invece, alla serie Star Wars, pare che The Mandalorian 3 uscirà a Natale su Disney Plus (ovviamente senza il ritorno di Cara Dune, personaggio interpretato dalla Carano).