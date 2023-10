Terrifier 3, primo sguardo a Art il Clown: sarà un horror di Natale

Secondo il regista Terrifier 3 sarà un’esperienza horror senza precedenti, e nel frattempo è stato rilasciato il primo poster del film.

Il poster di Terrifier 3 mostra il primo look ufficiale di Art il Clown, con un’ascia in mano e un albero di Natale decisamente inquietante sullo sfondo, adornato con dei volti insanguinati appesi sui rami. Un poster sicuramente intrigante per tutti gli amanti dell’horror e dello splatter.

Il regista Damien Leone ha dichiarato a Bloody Disgusting: "Per quelli di voi che stanno speculando sul fatto che il teaser di Terrifier 3 sarà solo una trovata di 20 secondi, vi assicuro che è un teaser/trailer legittimo, dura più di 2 minuti e lo amerete". Sebbene non sia ancora stata confermata una data di uscita esatta, i creatori affermano che Terrifier 3 arriverà nei cinema nell'autunno del 2024. Terrifier 2 sarà nuovamente proiettato nelle sale statunitensi a partire dal 1° novembre.

Leone è stato regista anche di Terrifier 1 (qui trovate la nostra recensione di Terrifier) e 2, con il secondo capitolo che si potrebbe definire come un clamoroso successo, difatti il budget di produzione era di appena 250.000 dollari ricavati tramite crowdfunding, con il film che ha incassato in totale ben 15,4 milioni di dollari e ha ricevuto anche delle buone recensioni dalla critica. E voi avete visto i primi 2 capitoli di Terrifier? Vi piace l’idea di un terzo capitolo natalizio? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.