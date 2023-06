Terrifier 3, il regista: 'Sarà un'esperienza horror senza precendenti'

Una visione in bianco e nero che terrorizza e uccide chiunque gli capiti sotto tiro nel giorno di Halloween: dopo il successo di Terrifier 2 al botteghino statunitense , Cineverse Corp ha comprato i diritti per il terzo capitolo di Art the Clown.

Meno colorato di IT, ma malvagio in egual modo Art the Clown terrorizza donne e bambini nella notte di Halloween, diventando protagonista di clip virali tra i diversi social media in quanto le scene disgustose nella saga slasher non mancano affatto. Oltre al fenomeno social, i film diretti da Damien Leone e prodotti da Phil Falcone sono stati elogiati dai maestri dell'horror quali Stephen King e Mike Flanagan che ha definito Terrifier 2 "profondamente inquietante". Il terzo film sarà all'altezza delle aspettative? Per Leone l'obiettivo è non deludere i fan: nei programmi di Leone Terrifier 3 e 4 hanno preso vita proprio nel corso delle riprese del secondo film di Art the Clown.

"Una volta capito come impostare la seconda parte - ha detto Leone a Variety - sapevo che sarebbe stata almeno una trilogia, quindi ci ho lavoro da quando ho completato Terrifier 2. Voglio riprendere le atmosfere del primo film un po' vecchia scuola, grintoso, slasher. Voglio che questo torni in quella direzione e voglio che questo sia il più spaventoso della trilogia. Terrifier 3 avrà in realtà una sfumatura malvagia, quindi si spera che sarà il più spaventoso e il più oscuro. Voglio che il pubblico si spaventi di Art the Clown".

Terrifier 3 arriverà nelle sale non prima del 2024, ma i fan sono già in trepidante attesa!