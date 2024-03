Terrifier 3, promesse dal set: ci sarà la scena più disgustosa di tutto il franchise

Terrifier 3 sarà un’esperienza horror senza precedenti, almeno secondo le parole del regista, che ha appena confermato di aver girato una delle scene più disgustose di tutto il franchise.

I primi 2 capitoli di Terrifier sono annoverati tra i film horror/splatter più paurosi di sempre. Durante la proiezione dei primi due film si sono registrati parecchi malori. Ma il regista Damien Leone spera di impressionare ulteriormente gli spettatori di Terrifier 3, preannunciando sequenze terrificanti tramite un tweet sul social X: “Posso dire onestamente che abbiamo appena girato una delle scene più follemente orribili del franchise di Terrifier e non crederete mai a chi non è riuscito a gestirla sul set, il bts è esilarante. Non vedo l'ora di farvelo vedere!”

Il ritorno di Art il Clown si presenta come uno dei più terrificanti nel mondo del cinema horror odierno. Questa la sinossi di Terrifier 3: “Art il Clown scatena il caos sugli ignari abitanti della Contea di Miles mentre si addormentano pacificamente la vigilia di Natale.” Terrifier 3 uscirà nelle sale cinematografiche americane il 25 ottobre 2024, con il ritorno di David Howard Thornton nel ruolo di Art e di Lauren LaVera nel ruolo dell'avversaria Sienna. Qui potrete vedere il primo teaser di Terrifier 3.

Elemental - Dvd è uno dei più venduti oggi su