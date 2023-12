Terrifier 3, confermato: una star della saga tornerà nel nuovo film, di chi si tratta?

Qualche mese fa è stato annunciato ufficialmente l'arrivo di Terrifier 3, terzo capitolo della saga horror che è riuscita a ottenere un successo inaspettato, soprattutto per un film dotato di un budget così ristretto. Adesso che i lavori sono in corso sul nuovo capitolo, è stato recentemente confermato anche il ritorno di una delle star principali.

Quando è stato annunciato il terzo film di Terrifier, era stato menzionato che Lauren LaVera avrebbe potuto riprendere il suo ruolo dal secondo capitolo, e ora abbiamo la conferma che la "final girl" preferita dai fan, Sienna, tornerà effettivamente per ostacolare Art il Clown quando ricomincerà la sua nuova serie di omicidi.

Verso la fine di Terrifier 2, Sienna è stata effettivamente uccisa dal mimo demoniaco, ma è stata in qualche modo resuscitata come "angelo" della luce e alla fine è riuscita ad abbattere il clown (temporaneamente, ovviamente). Parlando con Deadline, LaVera ha rivelato che non vede l'ora di tornare nel franchise e di continuare a sviluppare il suo personaggio.

"Soprattutto, amo molto questo personaggio. Abbiamo discusso su quale sarà la mentalità del personaggio dopo tutto quello che ha passato nell'ultimo film. È davvero divertente lavorare con Damien ed è sempre stato aperto all'improvvisazione sul set".

L'attrice ha inoltre dichiarato di abbracciare pienamente il termine "Scream Queen" riferito nei suoi confronti.

"Penso che sia piuttosto cazzuto. Voglio dire, è solo una mia opinione. So che alcune persone potrebbero avere opinioni diverse su questo titolo, ma io penso che sia piuttosto forte. Amo l'horror. Sono sempre stata un'appassionata di horror e adoro le donne nell'horror. Penso che vi siano alcuni dei personaggi più complessi, interessanti e stratificati, e questo vale dieci volte di più per Sienna, secondo me. Quindi, sì, adoro il titolo di Scream Queen e mi piacerebbe continuare ad interpretarlo in futuro".

Nella stessa intervista, il regista Damien Leone ha parlato di come alzerà la posta in gioco per quanto riguarda i livelli di gore del threequel.

"Sto cercando di rendere questo film PG... No. Scherzo, certo, tutto deve essere portato al livello successivo, e la terza parte non sarà diversa. Il mio obiettivo è sempre quello di spingermi il più lontano possibile, pur mantenendo un certo livello di accessibilità di massa. Non voglio allontanare troppo il pubblico con il gore, ma sento di poter aprire la porta un po' di più e mostrare cose che non si vedono di solito in un film horror medio, o anche in uno slasher medio. Quindi, in questo film ci saranno scene che si spingeranno oltre".

Terrifier 3 arriverà nelle sale ad Halloween 2024.