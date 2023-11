Terrifier 3, Art the Clown più spaventoso che mai nel teaser del nuovo capitolo della saga

Dopo il grande successo al botteghino di Terrifier 2, il terrificante clown è pronto a tornare in un seguito natalizio che sembra essere sanguinoso quanto i precedenti capitoli, come rivela il primo teaser del film rilasciato nelle ultime ore.

il filmato anticipa quale sarà l'ambientazione di questo nuovo film: il periodo natalizio. In questa nuova pellicola dunque, Art the Clown avrà il compito di rendere un vero inferno le festività delle sue vittime, dando loro la caccia e riservando loro un destino particolarmente doloroso e sanguinolento.

La data di uscita del film non è ancora stata rivelata, ma sembra che potremo vederlo entro il prossimo Halloween. Il regista sarà ancora una volta Damien Leone, che tempo fa aveva definito Terrifier 3 un'esperienza cinematografica senza precedenti e di recente ha parlato degli incontri con gli studios che avrebbero voluto produrre questo terzo capitolo:

"Ricordo di essere andato a molti incontri con varie case di produzione. Dovevo incontrare alcuni studios di Hollywood che volevano realizzare Terrifier 3. Ma tutto ciò avveniva prima che io avessi il copione di questo nuovo capitolo, solo sulla base del successo della seconda parte, e durante le varie riunioni avevo l'impressione di essere tenuto d'occhio e li vedevo già preoccupati del livello di violenza che il film avrebbe contenuto e così via. Sapevo che, non avendo nemmeno idea di quello che avevo in mente, non me l'avrebbero mai lasciato realizzare nel modo che volevo. Cioé, Terrifier 3 è qualcosa di pazzesco. Già i primi 5 minuti sarebbero stati troppo controversi per qualsiasi studio di Hollywood. E non è nemmeno la scena più scioccante..."