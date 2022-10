Terrifier 2: vomito, malori e svenimenti per il nuovo film horror!

Social media scatenati dopo la proiezione in sala di Terrifier 2. Il film ha decisamente superato il limite e parte del pubblico non ha retto alcune scene, tanto da arrivare al vomito o addirittura allo svenimento. Il regista Leone avverte: ''Non voglio che la gente svenga o si faccia male''.

Era già accaduto qualche mese fa con David Cronenberg ed il suo Crimes of The Future, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, che alla sua prima proiezione al Festival di Cannes aveva visto parte del pubblico abbandonare la sala a causa di scene estreme e poco tollerabili.

Questa volta il limite è stato superato da Terrifier 2, diretto da Damien Leone e al cinema da pochi giorni, ma abbastanza per far parlare di sé. La pellicola, sequel del film del 2016, fa quello che un horror che si rispetti dovrebbe fare: disturbare lo spettatore. E lo fa spingendo il pubblico al vomito, malori e ambulanze che sfrecciano fuori dalle sale per soccorrere i malcapitati.

Eppure i fan non dovrebbero meravigliarsi di cotanto horror. Ricordiamo, infatti, che il primo Terrifier contiene forse una delle morti più estreme per un film slasher in circolazione: una donna segata in due nel modo più cruento e crudele possibile. A metterci una 'pezza' alla situazione è stato lo stesso regista, che avverte ora gli spettatori: "Mi avrebbe fatto piacere se ci fossero state un paio di uscite di scena, credo che sia una sorta di distintivo d'onore, perché è un film intenso. Ma non voglio che la gente svenga o si faccia male durante il film. È davvero una cosa surreale".

