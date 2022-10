Terrifier 2: anche Stephen King elogia l'horror che sta terrorizzando tutti

Uno dei film horror più chiacchierati del momento è senza ombra di dubbio Terrifier 2, che sta terrorizzando gli spettatori nelle sale di tutto il mondo.

Scritto e diretto da Damien Leone, Terrifier 2 ha riportato Art the Clown (David Howard Thornton) sul grande schermo, con un primo lungometraggio incentrato interamente sulla figura del villain apparso precedentemente nei cortometraggi The 9th Circle (2008) e Terrifier (2011) e nel film All Hallows' Eve (2013). Il film, originariamente previsto come un'uscita limitata, ora è stato distribuito in 800 sale negli Stati Uniti.

Stephen King ha già parlato di Smile e di molti altri film horror quest'anno e un suo commento alla pellicola di Leone non poteva di certo mancare. King ha infatti twittato una breve ma divertente reazione al film, riconoscendo l'aspetto cruento della pellicola con una semplice frase: "Terrifier 2 vi disgusterà alla vecchia maniera". Potete trovare il post di King in calce alla notizia.

Con la sua menzione allo stile "old-school", lo scrittore si riferisce naturalmente agli effetti pratici tipici degli slasher più esagerati utilizzati nel film.

Oltre a David Howard Thorntonnel, nel cast di Terrifier 2 ci sono Samantha Scaffidi, Lauren LaVera (Clinton Road), Felissa Rose (Sleepaway Camp), Jason Lively (Dimensione terrore) e Tamara Glynn (Halloween 5 – La vendetta di Michael Myers).