Terrifier 2, il regista rivela: 'Avevo già in mente Terrifier 3 e 4 mentre giravo'

Grazie all'incredibile passaparola del pubblico, Terrifier 2 ha già recuperato il budget speso in sede di produzione arrivando a incassare circa 30 volte tanto. Sull'onda dell'entusiasmo generato dall'horror slasher con l'assassino Art the Clown, il regista della pellicola Damien Leone ha svelato di avere già in mente la storia di Terrifier 3.

Nel corso di un'intervista a Variety, Leone ha confermato che sta prendendo in considerazione non uno ma ben due sequel.

"Avevo in mente una 'Parte 3' quando ho scritto la 'Parte 2'", ha confermato il regista. "Ci sono così tante domande sollevate nella 'Parte 2' che non trovano risposta, e questo faceva parte del progetto perché so che andrò verso una 'Parte 3'. Ho praticamente l'intero trattamento pronto per il terzo film, ma sta diventando così grande che potrebbe potenzialmente dividersi in una 'Parte 4' perché non vorrei fare un altro film di 2 ore e 20 minuti. Quindi vedremo".

Leone ha sì parlato del futuro della serie horror, ma ha fatto anche notare che, a differenza di altri franchise horror, non vuole che Terrifier faccia il salto dello squalo e diventi qualcosa con una lunghissima serie di sequel, molti dei quali alla fine non piacciono molto ai fan (qualcuno ha detto Halloween Ends?).

"La mia paura è che alla fine il pozzo si prosciughi, che non ci sia più nulla da dire con questo personaggio", ha aggiunto Leone. "Succede con molti franchise di cui sono ancora un grande fan. Ho guardato tutti i film di tutti i franchise di questo tipo, anche i capitoli 10 e 13, ma a volte questo finisce davvero per rovinare l'intero franchise. Il fatto che si fermino o che non abbiano un arco soddisfacente o che il film prenda un'altra direzione, potrebbe essere devastante per l'intero franchise. Voglio cercare di evitarlo".

Terrifier 2 non ha solamente conquistato gli appassionati del genere, ma si è anche beccato i complimenti di Stephen King. Lo scrittore del Maine ha infatti twittato una breve ma divertente reazione al film, riconoscendo l'aspetto cruento della pellicola con una semplice frase: "Terrifier 2 vi disgusterà alla vecchia maniera".