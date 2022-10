Terrifier 2: l'inquietante horror americano ha già incassato 30 volte il suo budget!

Dopo aver ricevuto l'approvazione di Stephen King, Terrifier 2 ha fatto registrare un altro clamoroso weekend al box-office statunitense. Originariamente pensato per una semplice distribuzione limitata, gli incassi elevati grazie al passaparola hanno colto alla sprovvista i produttori che hanno deciso di distribuire l'horror in più di 1.500 sale.

Ad oggi Terrifier 2 ha già guadagnato al box-office più di 30 volte il suo budget. Il film, che è l'ultima uscita del terribile assassino Art the Clown, è stato scritto e diretto da Damien Leone e prodotto sempre da quest'ultimo con soli 250.000 dollari. Terrifier 2, che riprende un anno dopo gli eventi del primo Terrifier uscito nel 2016, vede il feroce killer alle prese con l'adolescente Sienna Shaw (Lauren LaVera) e suo fratello minore Jonathan (Elliott Fullam) nella notte di Halloween nella loro piccola città. Terrifier 2 ha inquietato il pubblico statunitense, che è stato vittima di malori e svenimenti in sala.

Gli incassi di Terrifier 2 sono notevoli a detta degli analisti. Il film ha esordito il 6 ottobre in 770 sale con un totale relativamente contenuto di 805.000 dollari, ma la sua uscita è stata sempre più ampia ogni settimana successiva, al punto che questo fine settimana è stato proiettato in oltre 1.500 sale. Si tratta di poco meno della metà del numero di sale in cui è attualmente in programmazione Halloween Ends, uscito il 14 ottobre.

Secondo Variety, Terrifier 2 ha incassato altri 1,8 milioni di dollari nel weekend di Halloween, portando il totale nazionale a 7,63 milioni di dollari. Resta da vedere se il film continuerà a dominare anche il prossimo fine settimana, visto che il suo debutto in streaming avverrà oggi, proprio nella notte di Halloween. Tuttavia, per il momento, ha conquistato la posizione numero 8 del fine settimana, appena al di sotto degli altri horror Halloween Ends, Smile e Prey for the Devil, e al di sopra di film potenzialmente favoriti per i prossimi Oscar come The Woman King e Tár.

Stephen King ha già parlato di Smile e di molti altri film horror quest'anno e un suo commento alla pellicola di Leone non poteva di certo mancare. King ha infatti twittato una breve ma divertente reazione al film, riconoscendo l'aspetto cruento della pellicola con una semplice frase: "Terrifier 2 vi disgusterà alla vecchia maniera".