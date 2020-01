La terrificante storia di Gretel & Hansel nel nuovo trailer del film con Sophia Lillis

Orion Pictures ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di Gretel & Hansel, nuova rivisitazione della celebre fiaba dei fratelli Grimm che vedrà come protagonista la Sophia Lillis di IT.

Come potete vedere nel filmato - che potete visionare comodamente nel player in alto - la pellicola ripropone la famosa storia di Hansel e Gretel con un atmosfera horror e attraverso la prospettiva della sorella maggiore (non a caso i nomi del titolo sono invertiti rispetto alla versione originale). Fuggiti dal proprio villaggio in cerca di migliori condizioni di vita, i due fratelli dovranno vedersela con un "male antico e terrificante", stando alla sinossi ufficiale.

Diretto da Osgood Perkins su una sceneggiatura di Robert Hayes, il film vede la Lillis nei panni di Gretel, Sammy Leakey in quelli di Hansel, Alice Krige nel ruolo della perfida strega Holda, Jessica De Gouw nei panni di Holda da giovane, e Charles Babalola nel ruolo del Cacciatore.

Gretel & Hansel arriverà nelle sale italiane il prossimo 27 febbraio distribuito dalla Midnight Factory, mentre negli Stati Uniti debutterà a fine gennaio. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al poster di Gretel & Hansel e al primo trailer del film con Sophia Lillis.

Che ve ne pare di questo full trailer? Fatecelo sapere nei commenti.