Terrence Malick sta ancora montando The Way of the Wind: le riprese sono finite nel 2019

Dopo le sorprendenti notizie sul nuovo film di Paul Schrader, che potrebbe riguardare l'assassinio di JFK, emergono novità anche sulla prossima fatica di un autore altrettanto rinomato, Terrence Malick.

Il regista, Palma d'oro a Cannes per The tree of life, nella prima fase della sua carriera si è costruito una reputazione sulla 'lentezza' delle produzioni dei suoi film, dato che dopo l'esordio con Badlands nel 1973 ha firmato solo cinque film in cinque decenni: Badlands nel '73, I giorni del cielo nel 1978, La sottile linea rossa nel 1998 (ben vent'anni dopo!), The New World nel 2005 e The tree of life nel 2011. Da allora però Malick aveva preso ad accelerare i suoi ritmi geologici, sfornando altri cinque film nel giro di qualche anno: To the wonder (2012), Knight of Cups (2015), Voyage of Time (2016), Song to Song (2017) e Hidden Life (2019).

C''è chi - forse a ragione - associa questo fuoco di fila di nuovi film ad un abbassamento della qualità, almeno rispetto ai primi cinque capolavori della 'fase lenta' della sua opera (forse Hidden Life è il più riuscito tra i nuovi progetti) e a quanto pare lo stesso Terrence Malick ha deciso di rallentare nuovamente con l'inedito The Way of the Wind: le riprese del progetto, pensate, sono state portate a termine nell'ormai lontano 2019, e stando a nuove indiscrezioni emerse in queste ore il regista starebbe ancora lavorando al montaggio, in vista di un probabile esordio del film a Cannes 2024. Dalle poche informazioni note sul progetto, “La via del vento” dovrebbe raccontare alcuni passaggi “nella vita di Cristo” attraverso la rappresentazione di parabole evangeliche: il cast, per ora, include artisti del calibro di Matthias Schoenaerts (nei panni di San Pietro), Géza Röhrig (nei panni di Gesù), Ben Kingsley, Joseph Fiennes e Mark Rylance (nei panni di Satana).

Diciamo 'per ora' perché è Malick è anche noto per essere spietato coi suoi montaggi: gli aneddoti sul suo particolare metodo di lavoro si sprecano, e dai suoi film l'autore ha tagliato completamente tutte le scene già girate di attori famosissimi come Billy Bob Thornton, Mickey Rourke, Viggo Mortensen e Bill Pullman (rimossi da La sottile linea rossa), Jessica Chastain e Barry Pepper (rimossi da To the wonder) e Christian Bale (rimosso da Song to Song).

Vi terremo aggiornati sullo sviluppo di The way of the wind, ma nel frattempo vi rimandiamo ad un altro aneddoto sulla carriera del regista: il famoso litigio tra Terrence Malick e il compositore James Horner.