Terremoto in casa Annapurna: si dimette Chelsea Barnard e alcuni film cambiano studio

Si è improvvisamente scatenato un vero e proprio terremoto in casa Annapurna, una delle case di produzioni non major più in ascesa in questi ultimi anni, visto che lo studio e il capo della produzione filmica, Chelsea Barnard, hanno ufficialmente chiuso i rapporti, a quanto pare "amichevolmente".

Come riportata Deadline, la separazione è infatti avvenuta di reciproco accordo e in modo del tutto pacifico, anche se i due progetti più importanti dello studio supervisionati dalla Barnard, che sono Hustlers con Jennifer Lopez e il biopic dedicato a Roger Ailes sviluppato da Jay Roach, hanno entrambi abbandonato Annapurna, lasciandola scoperta.



Non è la prima uscita importante da Annapurna in questo movimentato 2018. A giugno, infatti, si era dimesso il Presidente Mark Weinstok. Né lui né adesso la Barnard verranno sostituiti, ma le cariche passeranno a Megan Ellison, a capo dello studio e leadership senior. Era già da mesi che circolavano voci su difficoltà finanziarie per Annapurna, ma a quanto pare - stando sempre a Deadline - si tratterebbe soltanto di una ricalibrazione dell'azienda.



A seguito del trambusto, oltre al biopic su Ailes, che sarebbe costato circa 35 milioni di dollari, lo studio ha deciso di separarsi anche da Hustlers, prodotto da Jennifer Lopez e che ha proprio oggi, nel giorno dell'addio ad Annapurna, scelto Constance Wu (Crazy Rich Asians) tra le protagoniste del film.



A quanto pare, STX Entertainment sarebbe adesso subentrata ad Annapurna, acquistando Hustlers, che ricordiamo sarà scritto e diretto da Lorene Scafaria e basato sull'articolo del New York Magazine "The Hustlers at Scores". Il film segue un gruppo di lavoratrici di uno strip club che si uniscono per rivoltare le tasche dei loro clienti di Wall Street. La Lopez interpreterà la leader del gruppo.