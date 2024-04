La Terra di Mezzo rimasterizzata ad un prezzo MAI VISTO su Amazon

Se siete amanti delle avventure cinematografiche tratte dall'epopea di Tolkien, non potete esimervi dal cogliere al volo questa incredibile offerta. La trilogia blu-ray de Il Signore degli Anelli è oggi in sconto al minimo storico su Amazon.

Si tratta nello specifico della versione estesa e rimasterizzata. Un'edizione speciale per tutti gli amanti della trilogia uscita ormai più di vent'anni fa con il primo capitolo. Dalle oltre 800 recensioni presenti sulla pagina Amazon, tutte pressoché positive, viene posta particolare enfasi alla qualità del cofanetto che contiene i tre blu-ray. Un pezzo da collezione che non può mancare nella cineteca di un appassionato e che siamo sicuri farà un figurone.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Bastano quindi 16,79€ per accaparrarvi i tre film, poco più di 5€ cadauno. Un prezzo assolutamente imbattibile, nonché minimo storico assoluto di questa edizione uscita un paio di anni fa in occasione del ventennale de La Compagnia dell'Anello. Da allora solo una volta è sceso sotto i 18€, ma mai così in basso come oggi. Vi consigliamo inoltre la nostra guida sulle migliori funzioni per TV OLED, qualora voleste godervi la trilogia su uno schermo dotato di questa tecnologia.

