La Terra di Mezzo si trova in Abruzzo: ecco la spettacolare contea made in Italy

Esiste un posto nella provincia di Chieti in Abruzzo, dove non vi sarà difficile incontrare un hobbit e godere della sua compagnia in una straordinaria festa sul modello di quelle narrate da Tolkien ne Il Signore degli Anelli.

Nicolas Gentile, un pasticciere 37enne con la passione per il fantasy, ha deciso di ricreare a Bucchianico una vera e propria contea, proponendo di tanto in tanto degli eventi dedicati alla razza di uomini di Arda con i piedoni. In particolare, ogni anno organizza una festa per il compleanno di Bilbo Baggins che richiama genti da tutte le parti di Italia e non solo.

"Vivo in un posto dove tutto muta molto lentamente, i miei parenti sono quasi tutti contadini, come gli hobbit. E anche io, che lavoro in una pasticceria, faccio un mestiere molto da hobbit. E quindi mi sono detto: anche io sono un hobbit. Per vedere la mia casa hobbit sono venuti da diverse regioni d'Italia, una coppia addirittura è partita dalla Francia. Lì ho capito che non poteva essere un qualcosa da tenere soltanto per me, ma doveva essere un qualcosa da condividere anche con altre persone".

Nicolas Gentile tra l'altro, in una recente intervista a Wired, ha rivelato di avere in mente un progetto molto più grande, cioè quello di costruire un vero e proprio nucleo abitativo per hobbit.

"A settembre lancerò il crowdfunding per la costruzione della Contea Gentile per la burocrazia verrà inquadrato come una sorta di agriturismo fantasy, ma a me non interessa più di tanto il risvolto economico di questo villaggio. Mi interessa che le persone vivano bene l'esperienza della vita hobbit, magari apprezzando di più anche le risorse che può offrire una regione come l'Abruzzo".

Intanto, vi ricordiamo che presto arriverà su Amazon una nuova serie dedicata a Il Signore degli Anelli che non baderà a spese.