La Terra dei Figli, ecco il poster dell'adattamento cinematografico del fumetto di Gipi

È grazie alla pagina Facebook di Lucca Comics & Games che possiamo mostrarvi il poster ufficiale de La Terra dei Figli di Claudio Cupellini, adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto scritto e disegnato da Gipi che vedrà tra i protagonisti anche Valerio Mastandrea, Valeria Golino, Fabrizio Ferracane e Maria Roveran.

Il fumetto di Gianni Pacinotti in arte Gipi è pubblicato in originale da Coconico Press e racconta di un mondo post-apocalittico, di un tempo non meglio specificato, dove un padre tenta di crescere i proprio figli e prepararli alla vita. Non esistono tecnologia o comodità, nel mondo ideato dall'autore, ma è la violenza a dominare tutto e ad aver preso il sopravvento, anche sui sentimenti, divenuti infatti un tabù.



Oltre alla regia, Cupellini si è occupato anche della sceneggiatura, scritta a sei mani insieme Guido Iuculano e Filippo Gravino, con i quali il regista ha già lavorato insieme sia ad Alaska che a Una vita tranquilla.



La Terra dei Figli è il penultimo fumetto pubblicato da Gipi, per la precisione nel 2016. Nel 2019 l'autore è invece tornato con Momenti straordinari con applausi finti, ultima sua fatica prima della Pandemia, anche se dovrebbe presto tornare con una nuova storia.



La Terra dei Figli uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 1° luglio 2021. Diteci cosa ne pensate del poster nei commenti in calce alla notizia.