La terra dei figli, la graphic novel di Gipi diventa un film diretto da Claudio Cupellini

Una bellissima notizia per tutti gli amanti del fumetto italiano e anche del cinema, perché è in queste ultime ore che la Indigo Film ha annunciato che la meravigliosa graphic novel La terra dei figli, scritta e disegnata da Gipi, diventerà un film diretto per il grande schermo da Claudio Cupellini (Alaska).

Il fumetto di Gianni Pacinotti in arte Gipi è pubblicato in originale da Coconico Press e racconta di un mondo post-apocalittico, di un tempo non meglio specificato, dove un padre tenta di crescere i proprio figli e prepararli alla vita. Non esistono tecnologia o comodità, nel mondo ideato dall'autore, ma è la violenza a dominare tutto e ad aver preso il sopravvento, anche sui sentimenti, divenuti infatti un tabù.



Oltre alla regia, Cupellini si occuperà anche della sceneggiatura, che sarà scritta a sei mani insieme Guido Iuculano e Filippo Gravino, con i quali il regista ha già lavorato insieme sia ad Alaska che a Una vita tranquilla. La riprese de La terra dei figli dovrebbe iniziare tra ottobre e novembre prossimi, spostandosi dal Veneto all'Emilia Romagna e fino al Lazio. I casting per i ruoli principali dovrebbe cominciare a breve.



La terra dei figli è l'ultimo fumetto scritto da Gipi, che tornerà il prossimo anno con una nuova storia che sta attualmente scrivendo e disegnando, di cui si può ammirare il work in progress sul profilo Facebook dell'autore.