Terra di Confine, tutte le straordinarie location del western di Kevin Costner

Di ritorno questa sera nelle TV italiane, Terra di Confine - Open Range è il secondo film western diretto e interpretato da Kevin Costner dopo il successo di Balla coi Lupi, e come il suo predecessore presenta una serie di location a dir poco mozzafiato.

Basato sul romanzo The Open Range Men di Lauran Paine, il film segue quattro mandriani di nome Charley Waire, Boss Spearman BUtton e Mose Harrison che vagano liberamente per le sconfinate praterie del West di fine '800. Mentre pascolano il loro bestiame sulle distese erbose nelle vicinanze di una cittadina, i cowboy vengono sfidati da un proprietario terriero che tiranneggia la comunità locale ed è disposto a tutto pur di liberarsi degli stranieri che occupano i suoi luoghi.

Sebbene la storia sia ambientata in Montana, la pellicola è stata girata interamente in Canada: tra le location principali troviamo la riserva indiana di Stoney e altre località situate in Alberta come l'insediamento di Morley e il villaggio di Longview. Tutti luoghi che hanno fatto da sfondo ad altre grandi pellicole del cinema westner come Gli Spietati di Clint Eastwood e Monte Walsh - Il nome della giustizia di Tom Selleck. Per rendere l'ambientazione di Terra di confine il più autentica possibile, inoltre, Costner ha deciso di costruire la cittadina del film da zero piuttosto che utilizzare i reali villaggi canadesi delle vicinanze.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro speciale sui 30 anni di Balla coi lupi. Vi ricordiamo che Costner è da poco approdato su Sky con la terza stagione di Yellowstone.