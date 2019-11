Terminator: Tim Miller getta un'ombra sul suo ritorno per un eventuale prossimo capitolo

Nel corso di una recente intervista promozionale Tim Miller, regista di Terminator: Destino Oscuro, ha gettato una lunga ombra sul suo possibile ritorno per la direzione di un eventuale nuovo capitolo della saga.

Come sappiamo, qualora gli incassi di Destino Oscuro basteranno a giustificarla, il produttore e creatore della saga James Cameron ha tutta l'intenzione di realizzare una nuova trilogia di Terminator, ma Miller potrebbe scendere già alla prima fermata.

"Mi è piaciuto creare questo film fin dalla wiriting room insieme agli sceneggiatori, ed è stato un onore giocare nell'universo creato da Jim Cameron, ma se non dovesse succedere altro, per me andrebbe bene."

Queste dichiarazioni arrivano sulla scia delle parole di Cameron, che ha recentemente rivelato che lui e Miller hanno lottato duramente per il controllo creativo del film. E' lecito ipotizzare che Miller non sia così allettato dall'idea di tornare anche per via dell'ombra gigantesca che il papà di Terminator e Avatar getta sulla sua creatura cinematografica: del resto, come specificato da Cameron, Miller con Dark Fate voleva realizzare la sua visione del film nonostante fosse differente da quella voluta dal produttore, in netta contrapposizione a Robert Rodriguez, che invece con Alita: Angelo della Battaglia è stato ben lieto di girare il film che Cameron aveva sceneggiato di suo pugno.

