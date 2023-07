Terminator, secondo Arnold Schwarzenegger ora è diventato una realtà

Terminator è riconosciuto oggi come uno dei franchise che hanno avuto il maggior impatto nel mondo del cinema. Specialmente i primi due film, diretti da James Cameron, presentavano un futuro distopico governato dalle macchine, a cui si cercava in tutti i modi di sfuggire prima che fosse troppo tardi.

Ecco che, molti anni dopo, il nostro pianeta vive quella che più di trent'anni fa era stata immaginata dal regista premio oscar come la fine del mondo, cioè gli esseri umani soggiogati dalle macchine, dalla tecnologia.

Inutile dire che nell'era contemporanea le IA hanno avuto, e stanno avendo un impatto determinante su quelle che sono le abitudini e le attività compiute dall'essere umano. Su questa interessante analogia si basa una recente dichiarazione di Arnold Schwarzenegger, protagonista del primo Terminator.

Durante un'intervista con People infatti, l'attore ha confessato che secondo lui James Cameron aveva ragione, ha immaginato esattamente quello che stiamo vivendo con l'IA nel mondo reale:

"Oggi tutti hanno paura di come andrà a finire", ha detto la star. "Nel film di Terminator parliamo di robot che diventano senzienti, e prendono il controllo del mondo. Ora, decenni dopo, è una realtà. Non si parla più di fantascienza, è qui, oggi. Questa è la grandezza della sceneggiatura di James Cameron".

"Credo sia uno scrittore straordinario, ed è anche un regista incredibile, è una di quelle cose del film di cui vorrei prendermi il merito. Ma ahimè ho solo il merito per il personaggio, per come l'ho interpretato. Ma voglio dire, lui ha creato il T-800. L'ha scritto davvero bene, così come l'intero film, solo lui poteva riuscirci".

Crediamo sia impossibile non essere d'accordo con l'attore. Intanto che gli androidi ci conquistano però, date un'occhiata alla nostra recensione di Terminator, che se non l'avete mai visto vi convincerà certamente a farlo.

