Terminator Salvation, il regista svela: 'Esiste un finale alternativo molto più oscuro'

Terminator Salvation non è certo il capitolo della saga più amato dai fan, con il film di McG che sarebbe dovuto servire tanto da sequel quanto da reboot del franchise con Arnold Schwarzenegger. Parlando del suo film e della risposta del pubblico, il regista ha rivelato l’esistenza di una Director’s Cut e di un finale alternativo.

Dopo aver riportato le parole di Christian Bale a proposito della sua esperienza in Terminator Salvation, torniamo a parlare dell’opera fantascientifica per condividere il pensiero del filmmaker ad anni di distanza dal flop.

Queste le dichiarazioni di McG: “Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze. Avevamo Jonah Nolan a scriverlo, e c’è stato uno sciopero degli sceneggiatori anche all’epoca. Abbiamo coinvolto Christian Bale, e non si può arrivare più in alto di così. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. A molte persone piace quel film, ma non ha ottenuto i risultati sperati e ho vissuto a lungo con questa ferita. C’è una versione con un finale completamente diverso, ma non posso ancora condividere questo finale con il mondo. È più che oscuro”.

Il panorama distributivo contemporaneo ha dato sempre più spazio ai registi per condividere le proprie versioni alternative dei prodotti che, per le ragioni più svariate, devono uscire nelle sale non sempre come pensati dagli autori e non ci sarebbe da stupirsi se, in un prossimo futuro, anche l’opera del regista di Charlie’s Angels, dovesse passare attraverso una Director’s Cut capace di farsi apprezzare dal pubblico di appassionati.

In attesa di poter vedere la versione voluta da sceneggiatori e regista, vi lasciamo alla nostra recensione di Terminator Salvation.