Terminator, la saga di Arnold Schwarzenegger continuerà? La produttrice: So cosa ci vuole

Dopo il flop di Terminator: Destino Oscuro, ad oggi ultimo capitolo della saga fantascientifica con protagonista Arnold Schwarzenegger, non è chiaro quale sarà il futuro del franchise creato da James Cameron.

Tuttavia Gale Anne Hurd, produttrice di The Walking Dead e un tempo moglie dello stesso Cameron, si è detta pronta a riportare Terminator ai vecchi fasti, sostenendo di conoscere la formula ideale per farlo. La Hurd, che a lavorato al primo The Terminator ed è stata anche produttrice esecutiva di Terminator 2 di James Cameron e Terminator 3, nel corso di una recente intervista ha dichiarato:

"Onestamente non ho idea se ci siano piani per nuovi film, dato che non sono stata coinvolta nell'ultimo episodio. Ma questa è saga è un fenomeno, deve tornare e può farlo. Per darvi un'idea, qualche tempo fa avevo una sessione di immersioni subacquee in Micronesia, e ho scoperto che hanno proiettato The Terminator persino laggiù: era una versione video bootleg, ma stiamo parlando di una delle isole più remote del mondo. C'è una grande passione dietro questa saga, e un grande mondo ampiamente costruito. Penso che entrambe le cose siano perenni. Con la storia giusta, con il cast giusto e con la giusta direzione, penso che potrebbe esserci ancora un grande potenziale nel futuro di questa saga".

Voi cosa ne pensate? Nonostante i tanti sequel di Terminator 2: Il giorno del giudizio abbiano più o meno ampiamente fallito, il franchise sarà ancora in grado di tornare in futuro? Diteceli la vostra nei commenti!