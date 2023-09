Terminator: perché questa scena chiave del film con Arnold Schwarzenegger fu cancellata?

Terminator, il classico del cinema action scritto e diretto da James Cameron e interpretato da Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, nasconde una scena molto importante tagliata dalla versione finale del film che tutti conoscono: perché?

La scena in questione riguardava Cyberdyne Systems e il modo in cui la società tecnologica che ha creato Skynet è entrata in possesso del chip Terminator. Anche se quella scena avrebbe aiutato a dare un senso a varie parti della storia, Cameron alla fine decise di tagliarla perché le persone che gli era stato detto di scegliere per recitarla non erano attori abbastanza bravi. Gale Anne Hurd, produttrice e co-sceneggiatrice del film, lo ha recentemente rivelato sui social media:

"La Hemdale Films del finanziatore di Terminator, John Daly, aveva un contratto di produzione con la Orion Pictures, ma all'epoca non aveva ancora ottenuto un successo che fosse uno (la situazione sarebbe cambiata con il nostro film e con Platoon)", ha spiegato Hurd. "Un giorno iniziarono ad insistere perché volevano farci usare dei loro amici (finanziatori e non attori) in questa specifica scena, il che ovviamente ha rovinato tutto. Sono stati pagati come attori, tramite il Taft Hartley Act, e penso che la cosa fu organizzata perché a queste persone era stato promesso un ritorno economico sul loro investimento nel film e non lo avevano ancora ricevuto. Daly era convito che Terminator sarebbe stato un flop, e così trovò questo stratagemma per ripagare gli investitori."

Alla fine Terminator divenne un successo globale e rimase in testa al botteghino per due settimane consecutive (dando vita anche all'acclamato sequel Terminator 2: Il giorno del giudizio) e, di tutta risposta, James Cameron tagliò la scena con gli investitori.

