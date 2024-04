Terminator, perché Edward Furlong non tornò come John Connor nel terzo film?

Edward Furlong debuttò nel mondo del cinema nel 1991 nel ruolo di John Connor in Terminator 2 - Il giorno del giudizio, catapultandolo nell'orbita del successo. Tuttavia, Furlong non tornò per il sequel, Terminator 3 - Le macchine ribelli, uscito nelle sale ben dodici anni dopo il secondo film della saga. Per quale motivo?

Secondo Arnold Schwarzenegger, Terminator ora è diventato realtà. La saga può contare su un'importante fanbase e Edward Furlong è da sempre uno dei preferiti dagli appassionati. L'attore, quattordicenne all'epoca del secondo Terminator, è sempre stato sincero riguardo ai problemi di dipendenze affrontati in seguito al successo. Problemi che gli impedirono di tornare nel terzo capitolo del franchise, come ha raccontato lo stesso attore al podcast di Michael Rosenbaum.



"La mia grande occasione fu quando persi Terminator 3. Mio Dio. C'era tanta droga nella mia vita. Il patto era questo, non volevano che mi facessi. Qualsiasi cosa, bastava firmare una clausola del contratto: niente droga. Un affare vantaggioso. Era il miglior affare che avessi mai fatto nella mia vita. Per Terminator 3 erano un sacco di soldi, milioni. E non avevo mai fatto così tanti soldi, quindi chiamai i miei amici e dissi 'Ragazzi, ho appena firmato questo contratto fottutamente fantastico, andremo in discoteca, prenderemo un sacco di cocaina ed è tutto. Questo è il finale, ragazzi, lo faremo'".



Una scelta che ha sancito la rottura del contratto. Edward Furlong quella sera assunse troppa cocaina, finì in overdose ed ebbe un attacco epilettico. Sul posto arrivò un'ambulanza e quando la notizia trapelò pubblicamente la produzione di Terminator risolse il contratto:"Stavo scivolando in una spirale quindi se forse se avessi avuto quel ruolo sarebbe stato peggio".

Nel 2019, la voce e l'immagine di Edward Furlong sono state ricreate per Terminator - Destino oscuro. Sul sito è disponibile la nostra recensione di Terminator - Destino oscuro, l'ultimo capitolo cinematografico della saga.

