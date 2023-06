Terminator, Linda Hamilton sottovalutava Schwarzenegger:'Pensavo si fingesse attore'

Nel corso di un documentario in tre parti disponibile su Netflix, Linda Hamilton ha confessato di aver ampiamente sottovalutato Arnold Schwarzenegger all'epoca delle riprese di Terminator. L'attrice credeva fosse soltanto un bodybuilder arrogante che si credeva un attore. Ecco le dichiarazioni di Hamilton.

"Secondo la mia arrogante impressione, Arnold [Schwarzenegger] era un impostore, un bodybuilder che fingeva di essere un attore. Ma poiché ero curiosa, sono andata e mi sono fermata in disparte a guardare Arnold e mi ha convinta. La fisicità e la rigidità e tutte le cose che stava implementando. Mi dissi 'Ok, potrebbe funzionare'" ha confessato l'attrice.



Linda Hamilton, famosa per aver interpretato l'obiettivo del protagonista, Sarah Connor, non aveva idea che Terminator sarebbe diventato un franchise:"Non pensavo fosse particolarmente importante rispetto alle sceneggiature che avevo letto. Voglio dire, ero davvero all'oscuro. Era un budget piuttosto basso ed eravamo tutti abbastanza sconosciuti. Sicuramente avevo i miei dubbi". James Cameron tagliò tante battute di Schwarzenegger, come ha ammesso lo stesso regista.



Terminator uscì nelle sale cinematografiche nel 1984, diretto da James Cameron, che scrisse la trama insieme a Gale Anne Hurd. Il film racconta la storia di un cyborg assassino, interpretato da Arnold Schwarzenegger, inviato indietro nel tempo dal 2029 agli anni '80 per uccidere Sarah Connor, interpretata da Linda Hamilton.



Arnold Schwarzenegger ha chiuso con Terminator e non tornerà nel franchise in futuro.