Terminator, Linda Hamilton non tornerà nel nuovo film di James Cameron: 'Ho chiuso'

James Cameron è al lavoro su una nuova sceneggiatura di Terminator: il franchise, tra alti e bassi, ha fatto la storia e dopo il flop di Terminator - Destino Oscuro, la saga ha bisogno di risollevarsi partendo dalle origini.

Le fondamenta di Terminator sono James Cameron stesso, Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton che però si era già mostrata felice di non tornare in Terminator e adesso l'attrice rincara il colpo per i poveri fan confermando che Terminator proseguirà senza di lei: "Ho finito. Ho finito - ha detto Linda Hamilton - Non ho altro da dire. La storia è stata raccontata, ed è stata raccontata fino alla morte. Perché qualcuno dovrebbe rilanciarlo è un mistero per me. Ma so che il mondo di Hollywood è costruito sui reboot in questo momento."

A chi lascerà Hamilton l'iconico personaggio di Sarah Connor? Sebbene per l'attrice, Sarah Connor non abbia raggiunto un particolare status in quanto "personaggio imperfetto", potrebbe esserci un'eredità da mandare avanti nel possibile riavvio della saga di James Cameron e il pubblico potrebbe conoscere una nuova Sarah Connor.

Dal canto suo, pare che anche Arnold Schwarzenegger sia deciso a salutare il franchise: è arrivato il momento che Terminator abbracci nuovi orizzonti? L'era contemporanea è così vicina al mondo immaginato dal regista oltre 30 anni fa. Lo scopriremo con James Cameron nel nuovo film di Terminator!