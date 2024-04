Terminator, Linda Hamilton sarà nel nuovo film di James Cameron? La risposta dell'attrice

James Cameron sta scrivendo un nuovo film di Terminator per rilanciare la saga dopo Dark Fate, ma la protagonista Linda Hamilton ha chiarito definitivamente la sua posizione.

Quando le è stato chiesto del suo futuro nei panni di Sarah Connor, infatti, l'attrice ha dichiarato che il suo tempo nella saga di Terminator è definitivamente concluso, e che non prenderà più parte a nuovi film del franchise: "Un nuovo film di Terminator scritto dall'intelligenza artificiale è più probabile di un nuovo film di Terminator con protagonista Linda Hamilton", ha scherzato l'attrice in una nuova intervista con The Hollywood Reporter. "Magari possono uccidere Sarah Connor: potrebbe essere la premessa migliore per iniziare un nuovo film senza di me."

Parole molto forti da parte di un'attrice che è sinonimo della saga di Terminator tanto quanto Arnold Schwarzenegger, ma che del resto aveva già detto addio al franchise creato da James Cameron lo scorso febbraio. L'attrice, che non ha voluto chiarire se il motivo di questa decisione è da associare al flop di Terminator: Destino Oscuro, ha sottolineato che a 63 anni è ormai sempre più difficile per lei recitare in film d'azione, ma ha anche chiarito che le è piaciuto lavorare con il regista Tim Miller e le sue colleghe più giovani Mackenzie Davis e Natalia Reyes nel precedete episodio.

