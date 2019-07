Terminator e IT - Capitolo Due nel programma dei primi due giorni al Comic-Con

Mancano meno di due settimane all'edizione 2019 del San Diego Comic-Con e online si trova già il programma dei primi due giorni, che tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio presenteranno diversi panel ed eventi. Tra i titoli molto attesi e protagonisti dell'apertura del Comic-Con ci sono Terminator - Destino Oscuro e IT - Capitolo Due.

La notte del cinema horror della New Line si terrà proprio il 17 luglio e all'evento ci sarà il regista di IT, Andy Muschietti, pronto a presentare ai partecipanti le novità che riguardano IT - Capitolo Due, in programma nelle sale italiane dal prossimo 5 settembre.

Possibili le presenze di alcune star che fanno parte del cast, una su tutti James McAvoy, interprete di Bill Denbrough nella versione adulta.

Un altro titolo molto atteso farà capolino il giorno successivo: il 18 luglio la Paramount presenterà Terminator - Destino Oscuro, film diretto da Tim Miller e prodotto da James Cameron.



Si tratta del sequel diretto dei primi due Terminator e una grande occasione per il franchise di riprendere nuovamente linfa dopo i flop delle ultime pellicole.

Presenzieranno all'evento in sala H alcuni membri del cast fra cui Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Gabriel Luna e Diego Boneta.

Protagoniste saranno anche le serie tv, con una conference dedicata ad Agents of S.H.I.E.L.D. con la presenza del cast, ed episodi di show come Pennyworth e Batwoman.

Chiuderà questa prima due giorni la serie BBC, Queste oscure materie, con protagonisti Dafne Keen e James McAvoy.

La Sony Pictures salterà l'evento quest'anno mentre Warner sarà regolarmente presente al Comic-Con 2019, pronto per iniziare e con il count down ormai attivo da giorni.