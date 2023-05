Terminator Genisys, Schwarzenegger si allenò per avere lo stesso fisico del secondo film!

Arnold Schwarzenegger ha sempre reso il suo corpo uno strumento di lavoro con la sua carriera di attore. La sua fisicità è quello che l'ha reso iconico è questo elemento è stato confermato anche in Terminator: Genisys, pellicola che lo ha visto ritornare nella forma fisica dei capitolo precedenti.

Fin dai primi capitoli della saga di Terminator, James Cameron ha avuto l'intelligenza di utilizzare la fisicità atletica e massiccia di Arnold Schwarzenegger come strumento fondamentale del film. Nonostante Emilia Clarke abbia parlato di un clima poco divertente sul set di Terminator Genisys, l'attore austriaco si sottopose ugualmente ad un duro allenamento per essere pronto ad affrontare il suo storico ruolo. Questo comprendeva 3 ore di lavoro al giorno per sei mesi.

L'obiettivo era raggiungere lo stesso peso corporeo che aveva avuto per Terminator 3 - Le macchine ribelli, pellicola al quale aveva lavorato ben 12 anni prima. Casualmente Schwarzenegger aveva utilizzato la stessa tecnica di allenamento per Terminator 2, conservando lo stesso fisico per più di 20 anni. L'impegno messo dall'attore nel lavorare in palestra sul suo corpo l'ha portato a raggiungere lo stesso peso e la stessa massa muscolare sfoggiata nel 1991 quando aveva 24 anni di meno. Nonostante gli anni che avanzano Schwarzenegger continua a conservare il mito di leggenda indistruttibile.

