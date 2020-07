Terminator Genisys, in quale direzione sarebbero andati i sequel? Ecco i dettagli

Il franchise di Terminator è uno dei più tormentati degli ultimi anni. Dopo il successo dei primi due film la saga ha registrato diversi flop, e nemmeno il recente ritorno di James Cameron sembra aver convinto gli spettatori a tornare ad appassionarsi della serie di film con Schwarzenegger. Ma il futuro di Terminator avrebbe potuto essere diverso.

Il co-sceneggiatore di Terminator Genisys, Patrick Lussier, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in una recente intervista, spiegando in quale direzione sarebbero andati i sequel di Genisys nel caso fossero stati prodotti.

"Scrivemmo due bozze del sequel, il sequel diretto, e avevamo un programma per il terzo e come sarebbe stato, che rispondeva a tutte le domande presenti in Genisys, tornando indietro e concludendo tutto".



Lussier prosegue:"Stavamo introducendo nuovi personaggi. Si occupavano di più di come sarebbe stato il futuro, da dove proviene Skynet, e di che ciclo temporale si tratta. Il personaggio di Matt Smith. Iniziava ad esserci molto più focus su di lui e si allontanava un po' di più da T2. Iniziava ad avere una sua identità. C'è un lato interessante che sfugge a quello fatalista... chi lo sa? Forse un giorno lo pubblicheranno come un fumetto o qualcosa del genere".

