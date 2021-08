Terminator Genisys, Alan Taylor: 'Dopo il film ho perso la volontà di vivere come regista'

Il regista di Game of Thrones e Thor: The Dark World Alan Taylor ha commentato la sua esperienza lavorativa legata a un altro grande franchise cinematografico, quello di Terminator. E a quanto pare, non ne serba ricordi particolarmente felici.

Intervistato dall'Hollywood Reporter a proposito del suo nuovo film, il prequel dei Soprano The Many Saints of Newark, Alan Taylor ha parlato anche di alcune sue esperienze passate, inclusa quella alla regia di Terminator Genisys.

Stando a quanto raccontato dal regista, alcuni mesi prima dell'uscita di Thor: The Dark World al cinema, gli arrivò una proposta decisamente allettante: il ruolo da regista per un nuovo film nella saga di Terminator.

E mentre il sì poteva essere scontato, la sua fidanzata Jane Wu, una storyboard artist conosciuta durante la realizzazione del film Marvel, gli consigliò di rifiutare: "Beh, aveva letto la sceneggiatura" spiega ridendo Taylor "Mi disse 'Dovresti fare qualcosa che ami adesso, qualcosa di più personale'".

Ma l'occasione era troppo ghiotta: poter lavorare con Arnold Schwarzenegger e avere l'occasione di portare avanti l'eredità di James Cameron non era certo cosa da poco!

"Tutte le voci nella mia testa e di quelli intorno a me mi dicevano che dovevo accettare perché 'Chi non ha amato i primi due film?'. E poi, credevo che una volta coinvolto nel progetto avrei potuto sistemare la sceneggiatura e tutto sarebbe andato per il meglio".

E sebbene gli incassi della pellicola non furono affatto deludenti, lo stesso non si può dire del responso dei fan e della critica, che classificarono Terminator Genisys come flop.

Risultato? Taylor non si è ritrovato nelle più salutari delle condizioni mentali: "Avevo perso la voglia di fare film" confessa il regista "Avevo perso la volontà di vivere come filmmaker. Non sto accusando nessuno per tutto ciò. Semplicemente, l'intero procedimento non mi ha fatto bene. E così ne sono uscito con il bisogno di riscoprire la gioia del fare film".

E voi, che ne avete pensato di Terminator Genisys? Anche voi lo considerate un flop totale?