Terminator: Gale Anne Hurd ha parlato del futuro del franchise

Molti fan conoscono Gale Anne Hurd come una delle produttrice dietro The Walking Dead di AMC, ma originariamente si è fatta le ossa portando uno dei più grandi franchise degli anni '80 e '90 sul grande schermo: stiamo parlando di Terminator.

Hurd è stata una sceneggiatrice del primo Terminator insieme (allora marito) James Cameron, e ha prodotto esecutivamente T2 e Terminator 3 dopo che lei e Cameron hanno divorziato. Non è un segreto che Terminator abbia faticato a trovare il successo dopo T2: avere James Cameron e Linda Hamilton ancora una volta coinvolti nel progetto non ha potuto impedire a Terminator - Destino oscuro di floppare al botteghino.

Quindi, se Cameron non ha avuto fortuna nel rivitalizzare Terminator, forse la persona giusta con cui parlare è proprio la donna che ha contribuito a plasmare i più grandi successi del franchise. In una recente intervista a Gale Anne Hurd è stato chiesto quale potrebbe essere il futuro di Terminator. La sua risposta è stata la seguente:

"Onestamente, non ne ho idea. Non sono stata coinvolta nell'ultimo film. Per darvi una prospettiva, però, durante una lezione di immersioni subacquee in Micronesia, abbiamo scoperto che hanno persino proiettato The Terminator, anche se una versione video bootleg, in una delle isole più remote del mondo. La consapevolezza è quindi quella che il franchise è già perenne. Con la storia giusta, il cast giusto e la direzione giusta, penso che potrebbe esserci ancora un potenziale futuro."

Hurd è consapevole di aver realizzato un franchise immortale. Dopotutto Terminator è passato dall'essere il piccolo film di fantascienza/horror che Cameron e Hurd hanno realizzato nel 1984, al franchise che i fan di tutto il mondo non hanno mai dimenticato o da cui non si sono mai allontanati. I film di Cameron sono ancora venerati come classici, la serie TV Terminator: The Sarah Connor Chronicles è un classico di culto e ogni nuovo tentativo di basarsi sui film di Cameron attira il pubblico, anche se alla fine delude. Come ha detto la produttrice, servono solo una storia giusta, un giusto cast e un giusto regista. Semplice, no?!

Recentemente, comunque, ci siamo chiesti perché mai tutti i T800 di Terminator abbiano il volto di Arnold Schwarzenegger. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra analisi della saga di Terminator.