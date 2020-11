Quanti Terminator esistono? Alla scoperta della saga con Arnold Schwarzenegger

Con questo articolo, rivolto chiaramente ai fan neofiti di Terminator che magari hanno scoperto la saga con protagonista Arnold Schwarzenegger solo grazie al recente Destino Oscuro, vogliamo provare ad offrirvi una guida completa al celebre franchise di fantascienza.

Tra linee temporali alternative, sequel, remake e spin-off, infatti, la saga di Terminator potrebbe sembrare un labirinto a chi decide di approcciarla per la prima volta, e speriamo che questa breve guida possa accompagnarvi nel viaggio attraverso i vari capitoli del franchise.

Per riuscire a districarsi in questo groviglio di film, in realtà solo sei ma tutti legati ai viaggi nel tempo dunque la cosa si complicherà, bisogna partire da un tassello fondamentale: il regista e produttore James Cameron. Volendo considerare i film con la sua firma come gli unici canonici, infatti, l'ordine di visione della saga sarebbe il seguente:

Volendo invece aggirare James Cameron e considerare anche i film realizzati all'infuori di lui, l'ordine di visione della saga cambia:

Terminator (1984) Terminator 2: Il giorno del giudizio (1991) Terminator 3: Le macchine ribelli (2003) Terminator: Salvation (2009)

Infine rimane da citare Terminator: Genisys, tecnicamente quinto capitolo del franchise (uscito nel 2015) ma anche reboot ufficioso, una sorta di 'what if' del capitolo originale: avendo rappresentato un grosso flop commerciale, però, funge a tutti gli effetti come capitolo a sé stante di una linea temporale alternativa, dato che la storia narrata non ha avuto un sequel.

Qual è il vostro ordine di visione preferito? E il film che più amata? Ditecelo nei commenti!