Terminator: Destino Oscuro, cosa dicono i critici del film?

Continuano ad arrivare nuovi giudizi su Terminator: Destino Oscuro, sesta pellicola del franchise con protagonista Arnold Schwarzenegger, Terminator, a cui James Cameron diede inizio nel 1984.

Qualche giorno fa sono state diffuse le prime reazioni al nuovo film della saga di Terminator, Terminator: Destino Oscuro, che sembravano aver promosso l'ultimo capitolo del franchise.

Adesso, arrivano nuovi giudizi sulla pellicola, tra cui anche quello di John DeFore dell'Hollywood Reporter, che scrive: "Il film offre un adeguato senso di piacere a coloro che si auguravano una sorta di ricostruzione moderna di Terminator 2". Ma nonostante l'eccellente CGI e una buona dose di scene d'azione, Dark Fate sembrerebbe privo di quel senso dell'umorismo presente invece nell'ultimo, e fallirebbe nel tentativo di sorprendere lo spettatore, lasciandolo "distratto dalla piattezza delle storyline, a causa di sequenze che cercano in tutti i modi di impressionare". In ogni caso, DeFore loda le new entry, McKenzie Davis e Gabriel Luna, ma continua notando come il franchise si stia arrugginendo.

Anche Karen Han di Polygon sembrerebbe concordare, particolarmente sulla sceneggiatura, la cui natura episodica sembrerebbe trascinarsi non poco. Poi però afferma che, dopotutto, "c'è abbastanza sostanza in Destino Oscuro", nonostante i (troppi) momenti cliché. "Nonostante il film lasci spazio per un sequel, speriamo serva come conclusione".

Secondo Jim Vejvoda, di IGN, "Destino Osciuro è una grande scommessa, ma in un certo è anche scelta saggia che si spera ridia un po' di linfa a questo venerabile, ma esausto franchise".



Per Helen O'Hara di Empire, Destino Oscuro "in alcune si affida troppo all'omaggio ai film originali [e all'effetto nostalgia], ma inaspettatamente, sembra più un un degno erede che un approfittatore abusivo".



Molti, inoltre, sono i complimenti nei confronti dei due membri originali del franchise, Arnold Schwarzenegger e Lida Hamilton.



Terminator: Destino Oscuro sarà nelle sale italiane dal 31 ottobre 2019.