Terminator: Destino Oscuro torna a mostrarsi in due nuovi poster internazionali

Dopo le nuove immagini ufficiali di Terminator: Destino Oscuro diffuse in rete nelle ultime ore, è adesso grazie a Den of Geek e all'imminente inizio del San Diego Comic-Con 2019 che possiamo mostrarvi quelli che sono due poster internazionali del nuovo film del franchise diretto da Tim Miller (Deadpool).

Nel primo, che riporta ovunque il watermark The Terminator Fans, dovrebbe arrivare direttamente dalla Cina, guardando alla scritta del film. L'immagine è comunque interamente dedicata all'esoscheletro del nuovo modello di Terminator interpretato da Gabriel Luna, che è conosciuto come REV-9 ed è una diretta evoluzione del T-1000 di Robert Patrick visto in Terminator 2, essendo comunque Destino Oscuro sequel diretto del titolo del 1991.



Nel secondo, invece, che è in realtà una sorta di cover di un'edizione speciale di Den of Geek per il SDCC2019, possiamo tornare ad ammirare Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor e Arnold Schwarzenegger in quelli del T-800, entrambi armati fino ai denti e pronti alla battaglia.



Terminator: Destino Oscuro vede nel cast anche Mackenzie Davis, Natalia Reyes e anche Diego Boneta, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre 2019. La storia riprenderà 27 anni dopo gli eventi del secondo capitolo e cancellerà tutte le linee narrative successive, dunque Terminator 3, Terminator: Salvation e Terminator: Genisys.