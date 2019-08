Terminator: Destino Oscuro, Tim Miller paragona la Grace di Mackenzie Davis a Wolverine

Con l'arrivo del secondo trailer ufficiale di Terminator: Destino Oscuro James Cameron ha svelato i suoi piani per una nuova trilogia, e in attesa di vedere al cinema il ritorno della storica saga Tim Miller è tornato a parlare dei protagonisti del film.

Intervistato da Comicbook.com, il regista di Deadpool ha spiegato una nuova caratteristica dei Terminator e in generale dei Cyborg che vedremo nel film: "I Robot ora sono più umani" ha detto Miller rivelando in seguito che il Terminator di Gabriel Luna sarà "più umano che robot."

"Al contrario del T-800 di Arnold Schwarzenegger, il Termintor di Luna può mimetizzarsi" ha continuato Miller. "Non è un tipo grande e grosso come Arnold, ed è diverso anche il modo in cui combatte. E' veloce e letale."

Il regista ha poi parlato di Grace, la donna potenziata (come viene rivelato nel trailer di Destino Oscuro) interpretata da Mackenzie Davis che tornerà indietro nel tempo per proteggere Dani Ramos (Natalia Reyes): "Il personaggio di Mackensie è un umano potenziato davvero forte - è come Wolverine. E' molto resistente, forte, e veloce, punta tutto sulla velocità."

"Arnold è il tank, parlando in termini da videogioco" ha aggiunto infine Miller. "E creare quelle scene d'azione con Sarah in questa veste da protettrice è stato davvero incredibile."

Terminator: Destino Oscuro debutterà in Italia il 31 ottobre.