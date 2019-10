Terminator: Destino Oscuro, il T-800 e Sarah Connor contro il potentissimo Rev-9

Paramount Pictures ha diffuso in streaming una nuova clip tratta da Terminator: Destino Oscuro, sesto film della saga di James Cameron ma concepito per succedere negli eventi il secondo film del 1991 e collegarvisi in maniera diretta.

La scena in questione vede i nostri protagonisti all'interno di un velivolo militare in cielo, qui Sarah Connor e un redivivo T-800, interpretati rispettivamente da Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, affrontano come possono il potentissimo Rev-9 con il volto di Diego Luna, mandato indietro dal futuro per eliminare per sempre Dani Ramos, futuro capo della resistenza umana interpretata da Natalia Reyes.

La pellicola debutterà nelle sale italiane il 31 ottobre prossimo; l'anteprima internazionale è stata purtroppo annullata in segno di solidarietà verso i tragici incendi sviluppatisi in queste ultime ore a Los Angeles. La decisione è stata comunicata da un portavoce degli studios, che ha spiegato: "Alla luce di quanto sta accadendo, con questi incendi da combattere proprio in queste zone, Paramount Pictures e Skydance hanno cancellato la premiere di Terminator: Destino Oscuro prevista per stasera. Il cibo che sarebbe stato servito al party sarà invece donato alla Croce Rossa americana, che in questo momento sta aiutando coloro che sono stati colpiti dagli incendi".

Se vi state chiedendo il perché dell'invecchiamento del T-800 di Arnold Schwarzenegger una risposta l'ha data direttamente James Cameron. I critici, intanto, hanno cominciato ad esprimere i primi pareri sul nuovo capitolo della saga. Inoltre, se volete saperne di più a proposito del fascino che Cameron prova per il corpo meccanico recuperate il nostro Everycult su Terminator 2, nel quale abbiamo analizzato il graduale distaccamento dal corpo dell'essere umano in favore di uno artificiale che il regista ha raccontato per tutta la sua carriera. Proprio su Terminator 2 - Il giorno del giudizio è tornato anche Tim Miller, il quale non ha gradito una particolare scena di quest'ultimo film.

Diretto quindi da Tim Miller, nel cast troveremo come detto Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger negli iconici ruoli di Sarah Connor e del T-800, oltre a Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta.