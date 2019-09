Terminator: Destino Oscuro, Schwarzenegger compare sui social: 'Siete pronti?'

Dopo aver parlato contro Donald Trump, la star Arnold Schwarzenegger ha fatto una fermata sulla propria pagina ufficiale di Twitter per condividere il suo character poster di Terminator: Destino Oscuro.

L'immagine, che vi abbiamo mostrato nella giornata di ieri fra i nuovi poster di Terminator, è accompagnata dalla didascalia dell'attore, che rivolgendosi ai propri fan domanda: "Siete pronti?"

L'attesa per il nuovo film della saga continua a salire, con le previsioni che anticipano il debutto più alto al box-office per il franchise di Terminator, che proprio in base ai risultati al botteghino potrebbe continuare con altri due film, che formerebbero una nuova trilogia.

Destino Oscuro, sequel diretto di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, è ambientato ventisette anni dopo la distruzione della Cyberdyne Systems. Un Terminator chiamato Rev 9 viene inviato dal futuro per uccidere la giovane Dani Ramos, ma un nuovo modello di cyborg interpretato da Mackenzie Davis tenterà di impedirlo, con l'aiuto di Sarah Connor e un vecchio T-800. Il film rappresenta il ritorno di Linda Hamilton al franchise che l'ha resa famosa, mentre per Arnold Schwarzenegger si tratta dell'ennesima apparizione nel franchise nel ruolo di T-800: l'ultima risale allo sfortunato Terminator: Genisys, uscito nelle sale nel 2015.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 31 ottobre.