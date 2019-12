Terminator: Destino Oscuro, scene inedite ed estese nell'edizione home video in arrivo

Paramount Pictures ha diffuso in rete i dettagli dell'edizione home video di Terminator: Destino Oscuro, ultimo e poco fortunato capitolo del franchise creato da James Cameron nel lontano 1984 e rivelatosi purtroppo un flop per la produzione.

Terminator: Destino Oscuro sarà disponibile in Digital Download dal 14 gennaio 2019, per poi arrivare in formato fisico (4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD) a partire dal 28 gennaio 2020. La pellicola, nonostante il flop al botteghino, ha racimolato diverse recensioni positive da parte della critica internazionale specialmente grazie al ritorno di Linda Hamilton nel cast a quasi trent'anni di distanza da Terminator 2: Il giorno del giudizio, a cui il film si ricollega direttamente come trama. Con un budget di quasi 200 milioni di dollari, il film ha però incassato solamente 231 milioni a livello mondiale; si calcola infatti che gli studi coinvolti nella produzione abbiano perso circa 130 milioni di dollari.

In calce a questa news potete leggere i dettagli dell'edizione home video con tutti i contenuti speciali disponibili.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale Everycult su Terminator 2, secondo capitolo della saga scritto e diretto da James Cameron e del quale Destino Oscuro è un sequel diretto. Su queste pagine potete recuperare comunque la nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro.

BONUS FEATURES ON 4K ULTRA HD COMBO, BLU-RAY COMBO & DIGITAL:

Deleted and Extended Scenes

A Legend Reforged

World Builders

Dam Busters: The Final Showdown

VFX Breakdown: The Dragonfly

ONLY AVAILABLE ON DIGITAL: