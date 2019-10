Terminator: Destino Oscuro, rivelata la durata del film di Tim Miller

Terminator: Destino Oscuro arriverà nelle sale italiane a fine ottobre, ma fino ad ora non avevamo avuto alcuna indicazione circa la durata effettiva di questo sesto capitolo della saga che ignorerà i precedenti per ricollegarsi direttamente al secondo del 1991.

Secondo quanto segnalato dal British Board of Film Classification, la pellicola diretta da Tim Miller con ancora Arnold Schwarzenegger nel cast avrà una durata di 128 minuti. Il film, sesto capitolo del franchise ideato da James Cameron che qui ritorna in veste di produttore, secondo le previsioni del box office pubblicate da Deadline qualche giorno fa, potrebbe esordire al botteghino casalingo con un primo weekend da oltre 40 milioni di dollari. Sebbene i numeri non siano straordinari, il report fa notare che il film ha ancora molto spazio di manovra per puntare ad un debutto migliore: oltre al grande potenziale dovuto al ritorno di Linda Hamilton e Schwarzenegger di nuovo insieme per la prima volta dal 1991, Deadline fa notare che la campagna televisiva del film è prossima ad aumentare la propria spinta.

Addirittura, alcune proiezioni paragonano la potenziale corsa al box office di Destino Oscuro con quella di Mission: Impossibile - Fallout, che nel 2018 aveva esordito con 61,2 milioni. Un altro vantaggio che potrebbe sfruttare il film è il giorno di uscita: la prima settimana di novembre è considerata infatti uno dei periodi più caldi dell'anno per quanto riguarda il box office. Doctor Strange, uscito a inizio novembre 2016, aveva ottenuto 85 milioni al suo primo weekend, mentre Thor: Raganrok (2017) aveva aperto con oltre 120 milioni.

In Italia, Terminator: Destino Oscuro sarà presentato in anteprima assoluta al Lucca Comics 2019, mentre arriverà in tutte le sale del nostro paese il 31 ottobre prossimo, un giorno prima che negli Stati Uniti.