Terminator: Destino Oscuro, quattro nuovi spot televisivi rivelano scene inedite

Paramount Pictures ha diffuso in streaming alcuni nuovi spot televisivi internazionali e per il mercato americano di Terminator: Destino Oscuro, il nuovo sequel della saga di James Cameron diretto stavolta da Tim Miller.

Negli spot, oltre alle sequenze già note e precedentemente apparse nei precedenti trailer ufficiali e spot finora diffusi, ce ne sono anche altre che erano rimaste inedite fino a oggi, come alcuni dialoghi tra Sarah Connor e il Terminator di Arnold Schwarzenegger. Potete visualizzarli tutti all'interno della pagina di ComicBook.com.

Dopo le prime proiezioni stampa oltreoceano, c'è già chi ha definito Destino Oscuro come il miglior sequel della saga dai tempi di Terminator 2: Il giorno del giudizio, fermo restando che è ben noto il poco amore di stampa e fan verso i successivi sequel, ovvero Terminator 3: Rise of the Machine, Terminator: Salvation e soprattutto l'odiato Terminator Genisys.

Non solo, secondo alcuni recenti rumor e supposizioni, l'eventuale successo di Terminator: Destino Oscuro potrebbe spingere la Disney a rimettere mano al defunto Alien 5 di Neil Blomkamp, in quanto due operazioni sulla carta molto simili: come il ritorno di Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor, cosa che non succedeva dal 1991 in Terminator 2 - Il giorno del giudizio, una nuova apparizione di Ripley (Sigourney Weaver) potrebbe attirare in sala tutti gli amanti del franchise che non sono rimasti soddisfatti da Prometheus e Alien: Covenant; Alien 5 sarebbe un sequel diretto del secondo capitolo e ignorerebbe i meno apprezzati seguiti, proprio come Destino Oscuro; Ripley potrebbe passare il testimone a Newt, come probabilmente accadrà per i nuovi volti di Terminator (Mckenzie Davis, Natalia Reyes), e via dicendo...

Terminator: Destino Oscuro, dopo l'anteprima nazionale al Lucca Comics 2019, debutterà nelle nostre sale il 31 ottobre prossimo. Nel cast troveremo come detto Linda Hamilton (Sarah Connor) e Arnold Schwarzenegger negli iconici ruoli di Sarah Connor e del T-800, oltre a Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta.