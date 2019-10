Terminator: Destino Oscuro punta a un debutto da oltre 40 milioni negli USA

Secondo le previsioni del box office pubblicate da Deadline, Terminator: Destino Oscuro potrebbe esordire al botteghino domestico con un primo weekend da oltre 40 milioni di dollari.

Sebbene i numeri non siano straordinari, il report fa notare che il film ha ancora molto spazio di manovra per puntare ad un debutto migliore: oltre al grande potenziale dovuto al ritorno di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger di nuovo insieme per la prima volta dal 1991, Deadline fa notare che la campagna televisiva del film è prossima ad aumentare la propria spinta.

Proprio per questo, insieme al fatto che il film rappresenterà un seguito diretto dell'indimenticabile Terminator 2: Il giorno del giudizio, alcune proiezioni paragonano la potenziale corsa al box office di Destino Oscuro con quella di Mission: Impossibile - Fallout, che nel 2018 aveva esordito con 61,2 milioni.

Un altro vantaggio che potrebbe sfruttare il film è il giorno di uscita: la prima settimana di novembre è considerata infatti uno dei periodi più caldi dell'anno per quanto riguarda il box office. Doctor Strange, uscito a inizio novembre 2016, aveva ottenuto 85 milioni al suo primo weekend, mentre Thor: Raganrok (2017) aveva aperto con oltre 120 milioni.

Diretto da Tim Miller, Terminator: Destino Oscuro arriverà nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre con un giorno di anticipo rispetto alla release oltreoceano. Per altre notizie, vi rimandiamo alla recente intervista di Arnold Schwarzenegger e al poster IMAX con Linda Hamilton.