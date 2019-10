Terminator: Destino Oscuro, il personaggio di Schwarzenegger si fa chiamare Carl nel film

Paramount Pictures ha diffuso in streaming dei nuovi spot televisivi estesi di Terminator: Destino Oscuro in cui scopriamo qualche dettaglio in più circa il personaggio interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Verso la fine del primo spot, infatti, veniamo a conoscenza di qualche dettaglio in più circa il personaggio della star principale del franchise, il quale afferma di farsi chiamare Carl in quella linea narrativa particolare. Al che la risposta secca di Sarah Connor: "Non ti chiamerò mai Carl...". Per il resto si tratta di immagini già selezionate e aggiunte nei precedenti trailer e spot finora usciti sulla pellicola, che arriverà nelle sale italiane a fine mese.

Il regista Tim Miller aveva già rivelato in precedenza che questo capitolo concluderà la storia di Sarah Connor: "L'ho sempre considerato un'analisi delle conseguenze delle scelte che lei fa. E questo film ha un aspetto dei viaggi nel tempo, ovviamente, ma tutti noi abbiamo affrontato lo stesso problema di dover fare decisioni che avranno grandi conseguenze sul futuro, in base al percorso che hai scelto e le decisioni che fai, e a volte devi prendere queste decisioni senza capirne completamente le implicazioni. Ed è qualcosa, credo, che tutti possono comprendere, e spesso queste decisioni non pagano. In questo film Sarah esamina le implicazioni delle proprie decisioni".

Nel cast della pellicola, insieme a Linda Hamilton e Schwarzenegger, anche Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta e Gabriel Luna nella parte del villain principale. Terminator: Destino Oscuro arriverà nelle sale italiane il 31 ottobre prossimo, il 1° novembre in quelle americane. Per altre notizie vi rimandiamo al recente poster IMAX di Destino Oscuro e alla presentazione dei protagonisti.