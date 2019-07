Terminator: Destino Oscuro per il primo panel in live-streaming nella storia del Comic-Con

Per la prima volta in assoluto un panel esclusivo del San Diego Comic-Con sarà mostrato in live-streaming ai fan di tutto il mondo, e l'onore di inaugurare questo nuovo modello di presentazione spetterà a Terminator: Destino Oscuro.

Per la nuova puntata del franchise creato da James Cameron, la Paramount Pictures ospiterà infatti sia un tradizionale pannello esclusivo per i fan presenti al Comic-Con nella Hall H, sia, pochi minuti più tardi, una diretta streaming sponsorizzata dall'Ask Me Anything Q&A di Reddit.

Per l'evento saranno presenti il regista Tim Miller e i membri del cast Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Diego Bonetta, Gabriel Luna e Natalie Reyes, con la sessione che sarà ospitata da Scott Rogowsky.

L'AMA includerà anche i nuovi filmati di Destino Oscuro che saranno presentati in Sala H, e chi parteciperà all'evento streaming potrà gustarseli prima che la Paramount li distribuisca normalmente attraverso altri canali social. Il Reddit AMA di Terminator: Dark Fate sarà pubblicato nella homepage di reddit.com questo giovedì (il panel in Sala H si terrà a mezzogiorno ora locale, ma non è ancora stato comunicato quando inizierà l'AMA).

I fan potranno iniziare a postare domande sul thread circa due ore prima dell'evento; il corpo del post sarà un video incorporato, che sarà vuoto fino all'avvio del live-stream. Reddit e Paramount hanno ribattezzato lo speciale AMA la nuova "Hall R" del Comic-Con, anche se la diretta sarà effettuata fuori sede dal San Diego Convention Center (in una località sconosciuta).

È la prima attivazione di Reddit al Comic-Con e la prima volta che il sito ha stretto una partnership con un franchise di intrattenimento per un AMA live-stream con un host. L'obiettivo è portare l'eccitazione della convention ai Redditors di tutto il mondo.

"La creazione di questi pannelli per Comic-Con ha richiesto così tanto tempo e abbiamo pensato che una Hall R con Reddit fosse l'estensione digitale perfetta per l'esperienza Comic-Con", ha dichiarato Tamar Teifeld, VP del marketing digitale presso la Paramount.

Per altre informazioni, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Tim Miller su Terminator: Destino Oscuro e alle nuove foto di Terminator: Destino Oscuro.