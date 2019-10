Terminator: Destino Oscuro, online la nostra videorecensione

Dopo la nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro, abbiamo pubblicato anche sul nostro canale YouTube la video-recensione del nuovo film della saga creata da James Cameron.

Se volete, potete farla partire comodamente nel player all'interno dell'articolo.

Il creatore della saga James Cameron, regista dei primi due capitoli Terminator (1984) e Terminator 2: Il Giorno del Giudizio (1991) torna alla guida del progetto come produttore, con Tim Miller (Deadpool) chiamato a dirigere un'opera che, cronologicamente, si pone come sequel diretto del secondo episodio della saga, ignorando del tutto gli eventi narrati in Terminator 3 - Le Macchine Ribelli, Terminator: Salvation con Christian Bale e Terminator: Genisys, con Emilia Clarke.

Vi ricordiamo che Terminator: Destino Oscuro arriverà in tutte le sale cinematografiche Italia oggi 31 ottobre. Oltre al ritorno del regista di Avatar e Titanic, il film vanterà anche quello della coppia d'eccezione composta da Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, che impersoneranno nuovamente i loro iconici personaggi Sarah Connor e T-800. Nel cast del film, ambientato ventisette anni dopo Il Giorno del Giudizio e incentrato su un nuovo modello di Terminator arrivato dal futuro per eliminare la giovane Dani Ramos, anche le new entry Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta.

Per altri approfondimenti sulla saga action sci-fi di James Cameron vi rimandiamo al nostro Everycult su Terminator 2.