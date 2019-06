Terminator: Destino Oscuro, nuovi e spoilerosi dettagli rivelerebbero la trama del film

L'uscita del primo trailer ufficiale di Terminator: Destino Oscuro ha rilanciato l'hype per il franchise, con un nuovo capitolo prodotto da James Cameron e diretto da Tim Miller che riprenderà la storia dal secondo film della saga, ma a quanto pare nuovi e presunti dettagli rivelerebbero una particolare curiosità.

Nella nostra analisi del trailer di Destino Oscuro non ci avevamo neanche pensato, ma stando ai report di diverse testate americane, che riprendono di peso le reazioni del pubblico chiamato ad assistere ai primi test screening, sappiamo oggi (almeno, così sembrerebbe) che la storia del film inizierà poco dopo gli eventi di Terminator 2. Fin qui, nulla di nuovo, ma adesso arriva il bello.



A quanto pare, Skynet è effettivamente stata distrutta una volta per tutte, venendo purtroppo sostituita da un nuovo gruppo che si fa chiamare Legion, che manda indietro un altro Terminator (probabilmente un altro T-800, ecco chi è il personaggio di Schwarzenegger) per uccidere ancora una volta John Connor, personaggio che sì, sarà nel film ma non per un tempo particolarmente lungo. Una volta affrontato Connor, Dani Ramos (Natalia Reyes) diventa il nuovo bersaglio di Rev-9, nome della macchina interpretata da Gabriel Luna.



E Grace, il personaggi di Mackenzie Davis, chi è? Ebbene, alla Legion si opporrebbe nel futuro un altro gruppo, di ribelli questa volta, che manda indietro questo modello iper-avanzato dalla parte dei buoni per proteggere la Ramos.



Terminator: Destino Oscuro è atteso nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre.