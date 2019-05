Terminator: Destino Oscuro, nuove immagini ufficiali e un video con James Cameron

Dopo il primo, promettente trailer ufficiale di Terminator: Destino Oscuro, siamo adesso un po' più certi della qualità del film prodotto da James Cameron e diretto da Tim Miller (Deadpool), di cui adesso sono stata diffuse online delle nuove immagini insieme a una featurette con Cameron che parla del progetto.

Innanzitutto, nel filmato possiamo ammirare molte sequenze viste nel trailer durante la fase di shooting, dall'inseguimento per le strade con il camion da lavoro fino alla scena nell'aereo, ma in aggiunta c'è direttamente il regista di Avatar a parlare del film, che come ricorda "è un sequel diretto di Terminator 2": "Prende quei personaggi e li porta avanti, a diversi anni di distanza dal secondo capitolo".



Parla anche Tim Miller, il regista, che spiega: "Abbiamo potuto continuare la storia con Jim di nuovo come co-sceneggiatore e produttore. Conosce il materiale come nessun altro. Personalmente, credo che per i fan del franchise la cosa più importante sia il ritorno di Linda Hamilton". Poi nuovamente Cameron: "La gente ama questo personaggio, la gente ama Sarah Connor. Siamo anche riusciti a catturare nuovamente il tono dei primi due film. Tutto è grandioso, molto adrenalinico, veloce, intenso. È pensato e girato in modo giusto".



La parola poi alla Hamilton: "Essere tornate è fantastico. Sarah è una forza con cui ricongiungersi e io ero assolutamente pronta ad esplorarla ancora".



Terminator: Destino Oscuro uscirà nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre.