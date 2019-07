Terminator: Destino Oscuro, nuova featurette, Edward Furlong ci sarà

Il San Diego Comic-Con ha ospitato il primo live streaming di Terminator: Destino Oscuro, il primo della storia, ed ora vi proponiamo una straordinaria featurette dal film, che vi mostriamo comodamente dopo il salto.

Il film è un diretto sequel dei primi due film della saga di Terminator ed ignorerà gli eventi dei film successivi; decenni dopo, un nuovo Terminator viene mandato indietro per eliminare un nuovo obiettivo. Il gruppo di eroi deve collaborare addirittura con un vecchio Terminator e Sarah Connor per fermare la nuova minaccia.

Arnold Schwarzenegger tornerà nel ruolo principale insieme a Linda Hamilton, la quale riprenderà i panni di Sarah Connor in questo nuovo atteso capitolo del franchise. Nel cast principale anche la nuova protagonista, Mackenzie Davis, e Natalia Reyes; Gabriel Luna, invece, darà vita al villain della pellicola.

Tim Miller (Deadpool) è il regista del nuovo episodio che vedrà come produttore James Cameron, regista dei primi due film della saga. Lo stesso Cameron ha annunciato al San Diego Comic-Con che l'attore Edward Furlong riprenderà i panni di John Connor in questa nuova pellicola, che sarà vietata ai minori [quindi rating R]: "I fan lo hanno richiesto a gran voce. Avevo un altro piano in testa ma la realtà dei fatti è che il DNA di Terminator è quello di un film vietato ai minori!".