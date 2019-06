Terminator: Destino Oscuro, non è Schwarzenegger a dire "I'll be back" nel nuovo spot TV

Paramount Pictures ha diffuso un nuovo spot televisivo di Terminator: Destino Oscuro, nel quale vengono riproposte più o meno le stesse sequenze già viste nel trailer ufficiale, ma con qualche passaggio inedito.

Uno di questi passaggi riguarda proprio la celebre battuta "I'll be back" pronunciata fin dal primo capitolo della saga dal T-800 interpretato da Arnold Schwarzenegger e che qui torna non nel modo in cui i fan se la sarebbero aspettata. La battuta viene infatti pronunciata dal personaggio di Sarah Connor, nuovamente interpretato da Linda Hamilton, a 28 anni di distanza da Terminator 2 - Il giorno del giudizio. Sembrerebbe un chiaro e ulteriore segnale del fatto che questo nuovo capitolo sarà molto incentrato sulla sua figura, lasciando più in secondo piano l'iconico Terminator di Schwarzenegger.

Tuttavia, non è detto che il celebre personaggio e perno della saga non pronuncerà anch'egli la frase che ha acquisito popolarità di pari passo con il franchise diventando anche una cifra riconoscibile anche in altri film dell'attore (come nella commedia parodistica Last Action Hero e nel franchise autoironico de I Mercenari).

Per quanto riguarda la trama, possiamo solamente dedurla dal primo trailer di Terminator: Destino Oscuro, in cui la nuova ibrida umana/cyborg interpretata da Mackenzie Davis deve proteggere una bambina, definita verso la fine del filmato come fondamentale per vincere la guerra contro le Macchine. A darle man forte ci saranno appunto Sarah Connor - che nel filmato vediamo sconfiggere il nuovo Terminator con un lanciarazzi - e ovviamente il T-800, a quanto pare ritiratosi a vita privata (forse insieme a Sarah?).

Terminator: Destino Oscuro uscirà nei cinema di tutto il mondo il 1° novembre 2019. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra analisi del trailer.